Antonella Clerici, reunion con le mamme delle amiche di Maelle

Serata romana tra donne. Antonella Clerici, a Roma per qualche giorno, ha incontrato alcune amiche di vecchia data per un aperitivo sul Tevere. La conduttrice, che da anni abita nella sua splendida casa nel bosco ad Arquata Scrivia - in provincia di Alessandria - raramente torna nella Capitale, dove ha vissuto per anni, ma quando è in città non manca mai all'appuntamento.

Eleonora, Tamara, Elisabetta e Alessia sono le mamme delle amiche con cui sua figlia Maelle è cresciuta. Con loro c'erano anche le rispettive figlie, che si sono divertite a scattargli foto - oltre che a raccontarsi segreti - e una di queste eccola pubblicata sul profilo Instagram della conduttrice: "Con le fantastiche 'mamme di gusto' - scrive - Ci conosciamo dall'asilo dei nostri figli e oggi dopo 3 anni ci rivediamo. Almeno una piccola parte". Una reunion apprezzatissima da mamme, figlie, ma anche dai follower che fanno notare ad Antonella Clerici la sua bellissima semplicità. "Anche nelle amicizie denoti la tua intelligenza e semplicità. L'essere famosa e non perdere il tuo essere e le tue origini ti fa onor, mi piaci ancora di più" scrive una fan, e ancora: "Che bello coltivare le amicizie".

La foto pubblicata da Antonella Clerici

Il trasferimento da Roma

Antonella Clerici è andata via da Roma nel 2018 per trasferirsi ad Arquata Scrivia, in Piemonte, e andare a convivere con il compagno Vittorio Garrone. Vivono in una splendida villa immersa nel verde, che lei chiama 'la casa nel bosco', insieme a Maelle - la figlia che la conduttrice ha avuto dall'ex compagno Eddy Martens - e spesso ci sono anche i tre figli dell'imprenditore, che vivono a Milano ma come possono vanno a trovare il papà. Hanno scelto una vita tranquilla, nella natura, nonostante la Clerici sia tornata al timone del mezzogiorno di Rai1, ed è una scelta di cui non si pentono. "Molti, ai tempi, mi ritenevano pazza" aveva confessato qualche tempo fa in un'intervista, invece adesso in tanti, tra amici e colleghi, sono felici per lei. Antonella Clerici è rinata grazie a questo cambiamento di vita, ma soprattutto grazie all'amore, per cui ha fatto 'follie' e continuerebbe a farle.