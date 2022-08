Antonella Clerici in vacanza con la moglie di Fabrizio Frizzi: "Noi e le nostre bimbe". La foto conquista i social

Proseguono le vacanze in Normandia di Antonella Clerici. Da qualche giorno la conduttrice Rai sta trascorrendo questo periodo estivo in Francia con il compagno Vittorio Garrone e la figlia a cui si stanno aggiungendo anche delle amiche con cui condividere alcuni giorni di riposo e serenità.

Se qualche giorno fa è stata Csaba dalla Zorza a spuntare in un selfie che ha rallegrato i fan della conduttrice e della food writer regina del galateo di Cortesie per gli ospiti, stavolta protagonista dell'ultimo post Instagram è Carlotta Mantovan, moglie dell'indimenticabile amico fraterno Fabrizio Frizzi. "Come ogni ferragosto insieme.... Ti voglio bene Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono" ha scritto Antonella a corredo del selfie che le ritrae sorridenti, a conferma dell'affetto immenso che le ha sempre legate, ancor di più dopo la scomparsa del conduttore televisivo. Con loro anche la piccola Stella, figlia di Carlotta e Fabrizio, che oggi ha nove anni e che per la conduttrice è sempre stata una nipotina, avendola vista nascere e ora crescere insieme alla sua Maelle, poco più grande di lei.

Milgiaia sono i like arrivati ad apprezzare la foto che eccezionalmente mostra insieme le due amiche. Tra gli utenti arrivati a commentare lo scatto spiccano Carlo Conti, altro grande amico di Fabrizio, Rita Dalla Chiesa e Francesca Vaccaro che ad entrambe dedica il suo "I love you" a dimostrazione di un legame davvero sincero.

Il rapporto tra Antonella Clerici e la famiglia di Fabrizio Frizzi

Sono passati 4 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e il suo ricordo è sempre forte in amici, colleghi e nel pubblico che lo ha tanto amato. Antonella Clerici è tra loro e più volte ha dichiarato come la scomparsa del conduttore - avvenuta a causa di una grave malattia - l'abbia cambiata profondamente.

Per Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi - che oggi ha 9 anni - Antonella Clerici è come una zia. La conduttrice ha sempre avuto un bel rapporto con la famiglia del conduttore, ma dopo la sua morte si è avvicinata ancora di più a Carlotta e alla bambina con cui tradizionalmente trascorre un periodo di vacanza. Nonostante la lontananza, si sentono spesso e come possono trascorrono del tempo insieme. E