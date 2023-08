Antonella Clerici, in una foto il tenero "rito" con la moglie di Fabrizio Frizzi

Dopo la foto acqua e sapone che ha confermato semplicità e autenticità quali doti apprezzatissime del suo carattere, Antonella Clerici ha conquistato ancora una volta i suoi follower con uno scatto che ormai è di rito nelle sue vacanze estive. Anche quest'anno la conduttrice sta trascorrendo parte delle sue ferie in Normandia, luogo amatissimo da lei come dal compagno Vittorio Garrone. E proprio dalla regione del nord della Francia ecco arrivare la tradizionale foto con Carlotta Mantovan, compagnia ormai fissa in questo periodo di agosto.

"E come ogni ferragosto.... Noi" ha scritto la conduttrice Rai a corredo del selfie che immortala il sorriso suo e della sua grande amica, moglie dell'indimenticabile Fabrizio Frizzi che per Antonella era come un fratello. Il primo piano dei due volti, solari e luminosi in una giornata di agosto, ha conquistato l'attenzione di migliaia di follower che hanno posto l'accento sulla bellissima amicizia delle due donne, salutate con tanto affetto anche da Carlo Conti. "Bacio belle bimbe" ha scritto il conduttore tra i commenti, aggiungendo tre cuori come simbolo di un affetto che da sempre lo lega alle protagoniste dello scatto e al ricordo dell'amatissimo Fabrizio.

Carlotta Mantovan oggi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi avvenuta a causa di una malattia, Carlotta Mantovan ha condotto per un periodo la rubrica Tutta Salute con Michele Mirabella e ha anche affiancato nel programma Portobello l'amica Antonella Clerici con cui ha posato per un selfie durante le ultime vacanze estive. Adesso, però, il mondo dello spettacolo sembra non far parte più della sua vita che oggi è in Francia dove si è trasferita con la figlia Stella. Molto riservata sul suo privato, sui social Mantovan non compare spesso e quando accade, è solo per condividere scorci di paesaggi suggestivi o immagini di cavalli che rientrano tra le sue passioni. La sua Stella, 10 anni, raramente è presente nei post della mamma: eccezionale, infatti, è la foto che la mostra in sella a un cavallo per il suo primo concorso ippico o quella del dolcissimo regalo per il suo ultimo compleanno.

"Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo. Ha però ereditato il talento nel canto del papà: Stella canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl" ha detto di lei Carlotta nella clip per Ballando: "Adesso fa la quarta elementare, è il mio raggio di sole".