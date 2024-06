Morto il cugino di Antonella Clerici, il messaggio dall'ospedale: "Non posso crederci"

A ventiquattro ore dall'annuncio del delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre, Antonella Clerici è stata colpita da un grave lutto in famiglia. La conduttrice, tuttora ricoverata all'istituto Regina Elena di Roma, ha condiviso su Instagram il dolore per la scomparsa di suo cugino, al quale era molto legata.

"Non posso credere che tu non ci sia più" ha scritto in un post, accanto alla sua foto con una rosa e una candela accesa, ricordandolo così: "Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino". Tanti i messaggi di affetto che le stanno arrivando da parte di follower e amici che si uniscono al suo cordoglio e la incoraggiano in questo momento difficile.

L'intervento alle ovaie

Ieri Antonella Clerici ha raccontato sui social di essersi dovuta operare d'urgenza per la rimozione delle ovaie dopo un controllo: "Giovedi scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio - ha scritto - Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene". Dopo aver ringraziato tutti i medici, Antonella Clerici ha fatto sapere che ora seguirà un periodo di convalescenza. Nessun riferimento a un ipotetico tumore, ma con ogni probabilità la cisti ovarica, al controllo, è risultata compromessa e dunque era necessario intervenire subito.