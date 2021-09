Antonella Clerici festeggia il suo papà: il tenero regalo della nipotina Maelle

La conduttrice condivide sui social i momenti più belli di una giornata in famiglia, trascorsa insieme al padre e alla sorella Cristina

Giorno di festa per la famiglia Clerici, tutta riunita per festeggiare papà Giampiero che oggi, 17 settembre, compie 85 anni. I momenti più significativi di una giornata da ricordare sono stati condivisi da Antonella sulla sua pagina Instagram, arricchita da una foto che mostra il festeggiato sorridente: "Auguri papà, sei una forza", scrive la conduttrice di È sempre un altro giorno che, in un raro scatto postato tra le sue storie social, compare con lui e la sorella Cristina, a cui è legatissima.

Presente al pranzo di compleanno anche Maelle, figlia di Antonella che per il suo nonno adorato ha pensato al regalo più dolce: una coloratissima torta decorata di tutto punto e mostrata dalla sua mamma che già in diverse occasioni ha parlato del talento da pasticcera della sua bambina.

Chi segue il programma in onda su Rai1 ha già avuto modo di conoscere il signor Giampiero Clerici che ha sorpreso la figlia con un’incursione televisiva in occasione della scorsa Festa del papà: "Mi sono detto che oggi è la Festa del papà quindi bisogna che intervenga. Allora sono intervenuto", ha detto l’uomo al telefono alla figlia molto emozionata.

Del rapporto affettuoso con il padre e con la sorella, Antonella - che ha perso la sua mamma diversi anni fa - aveva parlato in un’intervista a Maurizio Costanzo. "Quello più stretto in assoluto è con Cristina, cioè la mia confidente e mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza", aveva confidato, rimarcando il legame con la famiglia di origine che oggi è ben evidente in questi scatti.