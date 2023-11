Antonella Clerici ha costruito una palestra privata nella sua villa: il video lascia a bocca aperta

Va in onda ogni giorno dagli studi Rai di Milano con il suo "È sempre mezzogiorno", ma Antonella Clerici vive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Qui può recuperare una dimensione di pace quando ha bisogno di staccare la spina dalla frenesia del lavoro e a dimostrarlo è stato un video condiviso oggi su Instagram. Questa mattina la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo le immagini della sua meravigliosa palestra casalinga. Qui si allena alla domenica mattina e non solo per tenersi in forma.

Le immagini fanno sognare. Chi non sognerebbe uno spazio simile per il proprio allenamento? Tutti gli attrezzi sono presenti: dalla macchina per fare gli addominali fino al quadro svedese e ancora tapis roulant ed elastici. Poi, poco più in là, una grande vetrata dà sul giardino antistante, immerso nel verde degli alberi e capace di regalare l'impressione di allenarsi immersi nella natura. La villa di Clerici, com'è noto, si trova all'interno della Tenuta Basini, a Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove viveva già il compagno Vittorio Garrone. "Che meraviglia! Far fatica lì non pesa", scrive una follower estasiata.

Qui Clerici si è trasferita proprio per seguire l'amore e per ritrovare ritmi di vita più calmi rispetto allo stress che comporta lavorare nel mondo dello spettacolo. L'amore per Vittorio Garrone - di professione imprenditore, petroliere che risulta come il maggiore azionista della Erg - è arrivato nel 2016 e ha permesso alla presentatrice di ritrovare il sorriso dopo la fine della love story con Eddy Martens, il ballerino cubano da cui ha avuto la figlia Maelle, oggi 13enne. Qui, ovviamente, vive anche Maelle, che oggi frequenta le scuole medie, e che può vedere la mamma ogni giorno visto che Milano dista da Alessandria appena un'ora e mezza di macchina. Una vera e propria oasi di pace.