Covid, Antonella Clerici in lacrime in diretta: "Abbiamo perso tante persone. E' successo anche a me"

Antonella Clerici non trattiene le lacrime in diretta nel giorno della Memoria per le vittime del coronavirus. Oggi, in occasione della puntata odierna di E' sempre mezzogiorno, la conduttrice ha deciso di aprire l'appuntamento con il brano Viva la vida dei Coldplay, un invito al pubblico ad andare avanti ma senza dimenticare tutte le vittime dell'epidemia. Ed è stato impossibile per lei non commuoversi.

Antonella Clerici in lacrime

Al centro dello studio, visibilmente provata, Antonella si è lasciata andare all'emozione. "Abbiamo messo questa canzone, che è Viva la vida dei Coldplay perché, anche se la vita va avanti, abbiamo perso tante persone e io sono una di voi. E' una canzone che mi emoziona sempre, mi smuove molte cose", ha dichiarato la presentatrice, per poi ritornare a conduttore con la professionalità e l'umanità che la contraddistinguono da sempre. Un lungo applauso ha accompagnato il momento del ricordo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così la tv cambia palinsesto nel giorno della Memoria per le vittime del covid

Non solo Clerici nel ricordo delle vittime del Covid, l'intera tv ha cambiato palinesto in questo giorno di celebrazione. Il 18 marzo è, in particolare, una ricorrenza istituita per “conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa della pandemia” e a cui hanno aderito sia Rai che Mediaset. Maria De Filippi, in particolare, ha deciso di non andare in onda con i propri programmi, poiché, essendo registrati, la produzione non ha fatto in tempo ad inserire un omaggio a chi è rimasto vittima della pandemia.

Una data, quella di oggi, scelta per non dimenticare il giorno più buio, quello in cui gli autocarri militari uscirono da Bergamo carichi di bare. Per non dimenticare.