Antonella Clerici colpita dal maltempo, si allaga la villa: il video

Un'ondata di maltempo sta interessando le regioni del nord Italia, in particolare Piemonte e Lombardia. La pioggia da ore non dà tregua a diverse zone, come il Monferrato, dove vive Antonella Clerici. La conduttrice ha pubblicato su Instagram un video di ieri sera della sua villa di Arquata Scrivia invasa dall'acqua.

"Continua a diluviare" ha scritto tra le storie, riprendendo con il telefono la pioggia che entrava nella sua amata casa nel bosco, dove vive da qualche anno con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Fortunatamente nessun danno, ma le immagini fanno comunque immaginare il disagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il maltempo in Piemonte

Il maltempo sta provocando molti disagi in Piemonte e Liguria. Diversi fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure (Alessandria): la linea coinvolta è la Torino-Genova. I treni gradualmente stanno ripartendo, ma con ritardi. A Genova allagamenti e brevi blackout per un violento temporale: allagata la stazione di Genova Principe, problema poi risolto.