Antonella Clerici, il super pranzo di Pasquetta organizzato nella casa nel bosco: le foto

Una Pasquetta con un tempo non propriamente da scampagnata ha permesso ad Antonella Clerici di organizzare un super pranzo nella sua casa nel bosco. Clerici vive insieme al compagno, Vittorio Garrone, e la figlia, Maelle, in un vero e proprio paradiso immerso nel bosco in Piemonte, più precisamente nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Sotto a un pergolato era stato posizionato un grande tavolo con una tovaglia bianca con al centro un grande uovo di Pasqua e qualche ovetto più piccolo. Sui piatti da portata c'erano varie leccornie: insalate, crostini, uova sode, mozzarelle, altri tipi di formaggio. Nella cucina della grande villa una chef privata, ingaggiata dalla conduttrice, stava ultimando le preparazioni dei lievitati, tra cui pizzette e schiacciate di Pasqua salate, e dei primi piatti.

Antonella non ha ancora condiviso foto dei presenti al grande pranzo ma probabilmente non sono mancati il compagno, i suoi figli Luca, Agnese e Beatrice, e Maelle.