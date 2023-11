Antonella Clerici: "A Mediaset? So che mi apprezzano e mi temono. Se lascerei la Rai? Solo a una condizione"

Antonella Clerici è una certezza: su Rai1 con il suo È sempre mezzogiorno continua a inanellare successi, e anche record, e tra poco tornerà in prima serata con The Voice Kids.

Il suo successo lo lega alla sua semplicità, semplicità che viene rispecchiata anche nelle ricette che propone nel suo programma: "Non faccio gare, non propongo ricette strane, ricreo semplicemente l’atmosfera che, da piccola, respiravo a casa quando vivevo in provincia". L'essere definita quasi "provinciale" per lei è un vanto e non un'onta: "In realtà la provincia è la vera forza dell’Italia - spiega Clerici alla Stampa -: non è un caso se molti volti della tv, come me, arrivano dai piccoli paesini perché è qui che si impara a crescere e a lottare per i propri sogni. A sua volta lo stesso pubblico generalista non vive per la maggior parte nelle grandi città, dove a mezzogiorno sono tutti al bar a mangiarsi un panino. La nostra platea ha altri ritmi: i nonni accudiscono i bambini, si torna a casa a mangiare, si sta insieme".

Clerici ha un'idea ben precisa anche della cucina stellata o meglio della cucina segue le mode: "Da me non c’è spazio per i gastrofighetti, e nemmeno per i fighetti in generale: non amo le persone radical chic, che fanno comunella. Comunque, anche fuori dalla tv, si sta tornando alla cucina pop: quella semplice, radicata nel territorio. Ci stiamo lasciando alle spalle l’epoca della cucina molecolare che, francamente, è stata un’inutile sperimentazione. Se mangio qualcosa, devo riconoscere cosa sia, senza troppi voli pindarici… I piatti che appagano di più sono quelli della tradizione, fatti da Dio".

Rai, Mediaset e Fabio Fazio

Fabio Fazio è uno dei suoi amici storici e sulla decisione di lasciare la Rai non esprime un giudizio: "Se lui percepiva un disagio, ha fatto bene a cercare altre strade. Il suo successo sul canale Nove non mi ha sorpreso affatto: è un fuoriclasse, che si è spostato su un’altra rete generalista, non certo su un canale di nicchia, facendo il medesimo format. E il pubblico l’ha seguito".

Alla domanda se Mediaset le abbia mai avanzato proposte lavorative, Clerici è molto onesta: "Esplicitamente non ho mai ricevuto proposte, ma so di avere degli estimatori a Mediaset. Questo mi fa piacere ma ormai ho una certa età… A meno di proposte pazzesche, resto in Rai". E chissà se Mediaset in futuro non possa pensare a "proposte pazzesche" per spingere la conduttrice a cambiare. A differenza di alcuni suoi colleghi non ha alcun problemi politici con la Rai, che è stata rinominata TeleMeloni: "Ho sempre lavorato con qualsiasi governo. Magari ho avuto problemi personali, ma mai politici, anche perché faccio intrattenimento".

Sulla questione scontro tra The Voice Kids e Io Canto (su Mediaset e condotto da Gerry Scotti) Antonella ha un po' l'amaro in bocca: "Purtroppo è la solita storia: anche quando feci Ti lascio una canzone, Mediaset programmò Io canto. Speravamo che, almeno stavolta, non si accodassero invece… Al venerdì avrò inoltre contro Bonolis e il suo Ciao Darwin: sono accerchiata, più che controprogrammata! Però vuol dire che siamo forti, che ci temono. Mi sento un po’ come Sinner (il campione di tennis, numero 4 al mondo, che ha battuto Novak Djokovic, il numero 1 al mondo). Sarà difficile fare alti ascolti ma noi ce la giochiamo".

Arisa sarà una delle giudici del suo show e dopo le foto senza veli e l'appello per cercare un marito qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere sostituita. A sanare ogni dubbio ci ha pensato però Clerici: "Nessuno ha messo in discussione la sua partecipazione anche perché, dai, si vede ben di peggio sui social. Arisa è una ragazza molto dolce, con le sue fragilità, che ogni tanto esterna. Quelle foto sono l’espressione di una protesta che aveva nel cuore".

