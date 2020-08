Antonella Clerici, selfie senza trucco al sole: bellezza acqua e sapone

"Di sole e di verde", sono questi i colori che illuminano il viso di Antonella Clerici nell'ultimo selfie pubblicato su Instagram. La conduttrice si mostra senza trucco durante un momento di relax in giardino, e i follower apprezzano. Per lei solo complimenti e parole piene di affetto, e tra i commenti anche quelli di Mara Venier, Laura Pausini e il pizzaiolo Gino Sorbillo.

Antonella si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza nella sua amata casa nel bosco ad Arquata Scrivia, dove vive con la figlia Maelle, il compagno Vittorio Garrone e il simpatico bassottino Pepper. E' qui che ha trascorso l'estate ed è qui che sta finendo di caricare le batterie prima di tornare in tv dopo la lunga pausa. Rai1 le ha riaffidato il mezzogiorno con un nuovo programma culinario al posto della 'Prova del cuoco' ('E' sempre mezziogiorno'), e dato un serale importante, 'The Voice Senior'. Una sfida che la conduttrice ha accettato senza pensarci, ma guai ad accusarla di aver fatto le scarpe a Elisa Isoardi: "Non le ho scippato nulla - ha dichiarato tempo fa in un'intervista - Comunque Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l'ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un'eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la sua trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro".