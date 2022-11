Antonella Clerici: "Nel sesso non bastano le coccole, serve trasgressione. Ritocchini? Due volte l'anno"

Antonella Clerici è uno dei volti tv più amati dal pubblico. Sempre sorridente, accogliente, calorosa, la 58enne, che entra da più di vent'anni nelle case dei telespettatori con i suoi programmi di cucina dove trasmette non solo il suo amore per il cibo ma anche tutta la sua allegria, in un'intervista al Messaggero si è aperta in un racconto intimo di se stessa per mostrare chi è Antonellina quando è lontana dalle telecamere e come vive la sua vita di donna, mamma, fidanzata, amante.

Antonella, che dal 2016 è fidanzata con l'imprenditore Vittorio Garrone, ha dichiarato, senza peli sulla lingua, quanto sia importante, secondo lei, l'intesa sotto le coperte con il proprio uomo e che le sole coccole, in amore, non bastano, ci vuole di più, anche un pizzico di trasgressione.

“A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle - ha detto Antonella - Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?”

Oltre a parlare di sesso, la conduttrice di The Voice senior ha anche affrontato il tema menopausa, un cambiamento che sta vivendo a livello fisico e intellettuale ma che non la spaventa. E per quanto riguarda i ritocchini, la Clerici ammette di averne fatto uso in passato e di continuare a farlo ancora oggi ma senza farli diventare una dipendenza.

“Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi - ha spiegato la conduttrice - Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia”

Il volto di Rai1 ha anche parlato del suo rapporto con Eddy Martens, suo ex compagno che attualmente vive a Bruxelles, nonché padre di sua figlia Maelle. La ragazza, di 13 anni, il prossimo anno frequenterà un liceo pubblico per confrontarsi con persone di tutti i tipi, per scelta di mamma Antonella e ha ripreso ad avere un rapporto con il padre dopo un primo momento di difficoltà.

"All’inizio è stata complicata. Lei faticava ad avere un rapporto con lui, poi crescendo lo ha cercato e adesso va tutto bene - ha spiegato Antonella - Lui è stato bravo, non ha forzato le cose. Lei per un periodo non voleva andare a Bruxelles, adesso per raggiungerlo ha anche preso l’aereo da sola. Parlano in francese”.