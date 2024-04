Daniela Martani risponde ad Antonella Clerici: "I vegani sono molto virili, il sangue circola meglio"

"Che te ne fai di un uomo che mangia l’insalatina e toglie il grasso dal prosciutto?". Questa una delle frasi che hanno più divertito, ma poi anche fatto discutere, che Antonella Clerici ha pronunciato a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Nell'intervista, in cui Clerici si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa, la conduttrice di Rai1 ha svelato che lei a letto preferisce un approccio più "verace", "sugoso" e dunque non quello che potrebbe ricevere da un "vegano".

Queste dichiarazioni hanno indispettito Daniela Martani - ex hostess di Alitalia che ha partecipato al Grande Fratello nel 2009 e che adesso è un'attivista contro la violenza sugli animali, oltre che vegana - che su Instagram ha condiviso un video in cui risponde a Clerici. "Antonella Clerici ha affermato a Belve che i vegani sono noiosi a letto e poco virili. Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano?", queste le prime parole di Martani.

"Io l’ho provato un vegano. È stata la mia ultima passione sessuale. Io non parlo mai delle mie passioni sessuali perché in realtà io non faccio sesso senza sentimento, quindi mi interessa poco. Però l’ultima persona da cui sono stata molto molto presa, un vegano, ti assicuro che i numeri a letto li faceva", ha sottolineato Martani.

Poi Daniela ha aggiunto un dettaglio sulle misure: "Ti assicuro che le misure erano perfette, ti assicuro che altro che missionario… Mi ha fatto vedere le stelle. I vegani non sono noiosi affatto, i vegani sono molto virili, i vegani funzionano molto meglio a livello sessuale perché l’alimentazione aiuta a far circolare il sangue in maniera ottimale e quindi arriva perfetto anche lì dove deve arrivare. Hai capito Antonella cosa voglio dire?", ha concluso Martani.