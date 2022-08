Antonella Clerici, la rara foto con la sorella: chi è Cristina Clerici

Antonella Clerici ha una sorella: Cristina. Le due sono molto legate, ma le loro foto insieme sono rare. Durante il suo viaggio in Normandia con la figlia Maelle, il fidanzato Vittorio Garrone e gli inseparabili cagnolini Argo e Simba ha voluto mandare un saluto alla sua sorellina condividendo nelle storie Instagram uno scatto con Cristina. "Io e mia sorella", questo ha scritto a corredo dello scatto aggiungendo poi l'emoticon di un cuore. I giorni di vacanza stanno procedendo bene, come dimostrano le foto di Antonella con i capelli al vento e un bellissimo sorriso stampato sul viso e proprio la sua espressione di felicità così inconfondibile è in realtà un marchio di famiglia: anche Cristina infatti, nella foto condivisa, sfoggia uno splendido sorriso.

Chi è Cristina Clerici: la sorella di Antonella

Cristina è nata, proprio come Antonella, a Legnano, in Lombardia, il 30 agosto 1967: è quattro anni più piccola della nota conduttrice tv e si tiene ben lontana dai riflettori. Di professione, infatti, fa la psicologa. Su di lei non si sa molto, ma è stata nel corso degli anni proprio Antonella a dare qualche informazione sulla sorella.

“Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle per lei, non avendo figli, è diventata la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma" aveva spiegato Antonella in un'intervista al settimanale Chi.

Le due sono legate da un rapporto di reciproca stima, sono la confidente l'una dell'altra: "Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, ce l'ho con mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!". Com'è giusto che sia in un rapporto sano non ci sono solo i complimenti, ma anche i rimproveri. Proprio dal suo desiderio di 'anonimato' nasce il desiderio di non essere appellata come la 'sorella di' e a tal proposito Antonella raccontò: "Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi".

Cristina ha un profilo Instagram sul quale condivide le foto dei suoi viaggi, meno frequenti sono le foto che la ritraggono. Scorrendo sulla sua pagina però ecco una foto con Antonella e per augurarle buon compleanno una dedica speciale, che fa capire quanto le due davvero si amino: "Auguri con il cuore a te, e fortuna a me che ci sei".