Antonella Clerici, il video dopo il nubifragio: "Ecco casa di mia sorella Cristina"

Antonella Clerici non aggiunge molte parole alle immagini postate su Instagram, già di per sé ben indicative dell'entità devastante del nubifragio che ha sconvolto la Lombardia la notte scorsa. "Casa di mia sorella" si è limitata a scrivere la conduttrice Rai a corredo del video che registra lo stato dell'abitazione di Cristina Clerici, costretta a ricorrere a teli di plastica, padelle e mezzi di fortuna per raccogliere l'acqua piovana grondante dal soffitto della camera da letto. L'emoji rappresentativa del dispiacere per l'accaduto accompagna il breve filmato social, condiviso da Antonella che al momento si trova in vacanza in Norvegia presso le isole Lofoten con il compagno Vittorio Garrone e non può materialmente supportare la sorella a cui è legatissima.

La testimonianza di Antonella Clerici si aggiunge a quelle dei tantissimi utenti coinvolti dalla violenta tempesta scatenatasi tra il 24 e il 25 luglio che ha causato danni e allagamenti. Tra loro anche Selvaggia Lucarelli, Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi che sui social hanno raccontato la situazione all'indomani del devastante perturbazione.

Il video postato da Antonella Clerici