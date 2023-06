Antonella Clerici, la rabbia contro i TheBorderline: "Un mondo malato"

"Ma dove andremo a finire?". A farsi questa domanda, unendosi all'indignazione collettiva per l'incidente di Casal Palocco - dove un bambino di 5 anni è morto, travolto dal suv di 5 Youtuber che si stavano filmando per una folle sfida social - è Antonella Clerici. La conduttrice condivide su Twitter tutta la sua rabbia e invita a fare una riflessione più profonda: "La colpa è anche nostra? Come educhiamo i nostri figli? Possibile che la visibilità, i follower, l'illusione dei social e dei soldi facili porti a tragedie simili? Alterati da cannabis e alcol? E dopo aver ucciso un bimbo di 5 anni riprenderlo con il tel".

Antonella Clerici è incredula e allo stesso tempo furiosa per quanto accaduto e per la piega che sta prendendo la nuova generazione. I TheBorderline non erano nuovi a queste sfide: sul loro canale YouTube, che conta milioni di visualizzazioni, una playlist di video pericolosi e impensabili, come quello girato al lago di Albano, dove sono rimasti 24 ore in acqua su una zattera, oppure quando due di loro hanno vissuto 50 ore chiusi in una scatola di cartone. Tutto per like e soldi.

La tragedia di Casal Palocco accende i riflettori su un tema importante, ma soprattutto un problema urgente, come spiega ancora Antonella Clerici: "Un mondo malato, senza speranza dove tutto è lecito e possibile? Dove i like sono più importanti di una vita. Dove si filma la morte come divertimento? Sono costernata". E non è l'unica.

