Antonella Clerici torna in ospedale. I medici svelano un retroscena: "Ha fatto un gesto bellissimo ai pazienti"

Un'estate partita non benissimo per Antonella Clerici che a metà giugno è stata operata d'urgenza alle ovaie all'IFO Regina Elena di Roma. Dopo un mese circa la conduttrice aveva in programma una visita di controllo con il professor Enrico Vizza, lo stesso che l'aveva operata. A renderlo noto è stata proprio Clerici con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram e poi l'ospedale con un post su Facebook.

Dall'espressione di Antonella sembrerebbe proprio che la visita sia andata bene: "Controllo con il prof. Vizza, sempre grazie", queste le parole della presentatrice accompagnate da un'emoticon di un cuore e poi il braccio che mostra i muscoli in segno di forza.

Sono state settimane sicuramente complesse per Clerici però adesso deve pensare solo a stare bene e a continuare i controlli. E proprio per invitare tutti a fare prevenzione aveva deciso di raccontare quanto le era accaduto: "Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione".

Nel post Facebook dell'ospedale si legge che dopo aver incontrato "per un saluto Livio De Angelis, Commissario Straordinario IFO e Gennaro Ciliberto Direttore Scientifico IRE-ISG", Clerici "solare come sempre, non ha esitato a intrattenersi con le persone presenti nella nostra struttura che le hanno manifestato il loro affetto". Un gesto non scontato da parte di Antonella visto il motivo per cui si trovava nella clinica, ma che dimostra - ancora una volta - il rispetto e la vicinanza che ha verso i suoi estimatori.