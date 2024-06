Tumore, "Antonella Clerici operata velocemente perché famosa". La sua dottoressa risponde a tono

Antonella Clerici è stata operata d'urgenza per complicazioni, molto probabilmente un tumore (deduzione logica visto anche l'ospedale nel quale è stata operata ovvero l'Istituto tumori Regina Elena a Roma), a una cisti ovarica. Da un semplice controllo di routine si è scatenato uno "tsunami", come la stessa Clerici ha definito gli ultimi giorni. Da giovedì scorso la sua vita è cambiata e dopo "risonanza, ricovero, operazione" le sono state asportate le ovaie.

Nel post, con tanto di foto dal letto dell'ospedale, ha ringraziato tutti i medici che in questi giorni le sono stati vicini e che l'hanno operata. Un grazie in particolare ad Adriana Bonifacino, dirigente di Senologia clinica all'IDI-IRCCS, IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata, di Roma. Bonifacino, ha scritto Antonella, "è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto". E la dottoressa ha voluto ringraziarla per queste parole.

"Grazie Antonella per questo tuo post. Credere nella prevenzione ed esercitarla è il meglio per noi stessi per volerci più bene. La prevenzione è l'arma più potente di cui noi disponiamo e anche tra tante difficoltà riusciamo a mantenere un Ssn molto efficiente con professionisti straordinari e di alto profilo professionale. Grazie davvero perché dove puoi arrivare tu noi spesso non riusciamo ad arrivare. Al cuore delle persone", ha scritto la dottoressa Bonifacino. Clerici ha semplicemente ribadito la sua gratitudine scrivendo, invece, "Grazie a te Adri, per tutto".

"Per una persona comune non sarebbe stato così veloce"

Proprio alla risposta della dirigente un'utente ha espresso un suo dubbio: "Con una persona comune non sarebbe andata così velocemente questo è". E a queste parole Bonifacino ha voluto dare una risposta concreta: "Per quanto mi riguarda non è così. Sono 45 anni di lavoro e posso assicurarle che c'è molta buona sanità. Ho ammesso le difficoltà. Ma ho sempre lavorato in ospedali e ambienti pubblici da 44 anni. Antonella ne parla e parla al cuore delle persone. Ma tanti altri e certamente non per me potrebbero farlo. Noi ci siamo".