Antonella Clerici ricoverata all'improvviso per un tumore: "La malattia come uno tsunami"

Antonella Clerici è in ospedale, all'Ire, Istituto nazionale tumori Regina Elena. A raccontarlo è stata lei stessa perché "come sempre" ha voluto essere sincera con i suoi fan e i suoi telespettatori. Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che è giunta come un fulmine a ciel sereno. La conduttrice, che aveva da poco salutato il pubblico di È sempre mezzogiorno, è stata operata d'urgenza per la rimozione delle ovaie. Al suo fianco il compagno Vittorio Garrone, con cui fa coppia da otto anni, e la figlia Maelle, avuta quindici anni fa dal ballerino Eddy Marthens.

Antonella Clerici come sta

Su Instagram ha condiviso una foto mentre è distesa su un letto dell'Istituto tumori Regina Elena a Roma. "Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo", ha scritto la conduttrice, "perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione".

"Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami", ha spiegato Clerici. "Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie", ha scritto Antonella raccontando così di essere stata sottoposta a una ovariectomia. "Tutto è andato bene", ha rassicurato.

"Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: 'Stia tranquilla, al resto ci penso io', non la dimenticherò", ha poi ringraziato Clerici. "Grazie all'equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po' di convalescenza... A presto", ha concluso Antonella. La parola tumore non è mai stata scritta, ma con ogni probabilità la cisti ovarica, al controllo, è risultata compromessa e dunque era necessario intervenire subito.

Che cos'è l'Ire

L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) "è il più grande Comprehensive Cancer Center del centro Italia e può essere considerato un’eccellenza per lo studio e la terapia dei seguenti tumori: polmone, mammella, testa-collo, urogenitali, neurologici e tumori rari dell’adulto, grazie alla combinazione sinergica di assistenza ai pazienti e attività di ricerca", si legge sul sito dell'ospedale. "Dispone di laboratori di ricerca tecnologicamente avanzati ed è uno dei pochi in Italia ad aver istituito una grande unità di bioinformatica a supporto della ricerca oncologica", spiegano ancora dalla struttura. "La mission dell’IRE è raggiungere l’eccellenza nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori attraverso la ricerca in campo epidemiologico, eziologico, della trasformazione e progressione neoplastica e delle terapie sperimentali".

Enrico Vizza, che ha seguito Clerici, è il direttore del dipartimento Clinica e ricerca oncologica che costituisce il cuore dell’attività assistenziale del Regina Elena. "È caratterizzato - si legge nella pagina dedicata al dipartimento - da un’area di chirurgia oncologica con 10 reparti a indirizzo specialistico organizzati in un modello a intensità di cura, da un’area medica (oncologie ed ematologia) e da un’area di unità specialistiche".

La vicinanza di colleghi e amici

Sono già moltissimi i messaggi e i commenti che sono stati scritti da colleghi e amici sotto il post di Clerici. Da Luciana Littizzetto a Mara Venier, ma anche Alessia Marcuzzi, Francesca Barra e Simona Ventura.