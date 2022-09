Antonella Clerici racconta la sua nuova vita nella casa nel bosco

Sei anni fa, dopo un periodo turbolento, Antonella Clerici ha incontrato Vittorio Garrone e da allora la sua vita è radicalmente cambiata. La conduttrice dopo essersi innamorata dell’imprenditore ligure ha deciso di rivoluzionare tutto per trasferirsi ad Arquata Scrivia, nell’alessandrino, in una splendida tenuta immersa nel bosco.

L’amore con Vittorio Garrone

La Clerici ha raccontato della sua nuova vita all’insegna della natura ed i suoi ritmi al settimanale Gente, svelando i motivi che l’hanno portata ad abbracciare questo stile. Tutto è cominciato sei anni fa, quando Antonellina, grazie alla dottoressa ed amica Evelina Flachi, ha conosciuto il suo Vittorio. “Quando l’ho conosciuto sei anni fa ho fatto una scelta di campo ed amore, cambiando città, ritmi. Volevo coltivare la nostra coppia e trascorrere più tempo con Maelle”, rivela la presentatrice, mamma di Maelle, avuta 13 anni fa dall’ex compagno Eddy Martens. Una scelta radicale di cui Antonella non si pente: “Questa svolta mi ha dato un equilibrio che sognavo, mi ha fatto assaporare le piccole e grandi cose, rifarei tutto”. Del resto l’amore con Garrone procede a gonfie vele, ed in questi anni la relazione è cresciuta e si è solidificata, spiega Antonella: “E’ rimasta una grande passione ci piace trascorrere del tempo insieme, romantici, confrontandosi su tutto. E poi Vittorio mi attrae tanto e lui mi vede sempre bella, anche quando mi lamento di qualche chiletto di troppo. (…) Accanto a lui mi sento con l’energia di una ragazzina e allo stesso tempo sono cresciuta, ho capito che amore significa aver voglia di guardare lontano insieme. E’ la prima volta che mi fido così di un uomo, oggi so di poter contare su di lui. La mia famiglia mi infonde forza”.

Una famiglia allargata

Una grande famiglia allargata quella di Antonella e Vittorio, composta non solo da Maelle ma anche dai tre figli di Garrone, Agnese, Beatrice e Luca. “All’inizio eravamo noi due, abbiamo coltivano la nostra storia mettendo buone basi. Poi abbiamo scelto di vivere la famiglia allargata ed è stato un lavoro molto bello, che si è sedimentato durante la pandemia: qui con noi c’erano due dei suoi figli, Beatrice e Luca. Agnese invece era a Parigi”, spiega la presentatrice di “E’ sempre mezzogiorno”, che svela anche i segreti per mandare avanti una famiglia allargata affiatata: “Tutto sta nel vivere i rapporti nel rispetto dei ruoli. Io non ho mai voluto sostituirmi a nessuno, mi sono solo aggiunta con grande riguardo nei confronti delle loro vite e delle loro sensibilità. Ci volgiamo bene, loro sono legati a Maelle e lei li adora: queste sono le risposte a tutto”.

Non solo i figli di Garrone, nella grande famiglia allargata fanno parte anche i tre cagnolini di famiglia, Simba, Argo e Pepper, grandi amori di Antonella. “Non potremmo mai stare senza. Simba è un labrador giocherellone e mangione, Argo è un rhhodesian ridgeback elegante, Pepper è una bassotta che mette in riga tutti. Tornare a casa da loro dopo la giornata di lavoro è sempre una festa”, dice la Clerici che è pronta a tornare in tv con la nuova stagione di “E’ sempre mezzogiorno”.

A contatto con la natura

Antonella prima di tornare a lavoro si gode la quiete della meravigliosa natura che circonda la tenuta di Garrone immersa nel bosco piemontese: “Mi ha insegnato a rispettare i suoi ritmi che non conoscono fretta, e quindi a rallentare da quelli frenetici a cui ero abituata, a riconoscere il passaggio delle stagioni dalle ombre delle foglie, a capirne la generosità con cui suoi frutti e fiori. Una naturale riconoscenza che arriva dopo tante cure e impegno. E’ un bel messaggio di vita. Stare quì, circondata da un bosco rude e ricco, a contatto con gli animali mi rigenera e mi dà la giusta energia per ripartiremo una una stagione in tv”.