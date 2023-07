Antonella Clerici, la vacanza d'amore con Vittorio Garrone e la magia del sole di mezzanotte

Antonella Clerici è in vacanza con il suo compagno, Vittorio Garrone. I due stanno trascorrendo giorni meravigliosi all'insegna della pace e del relax in Norvegia. I due, insieme da sette anni, hanno optato per una meta fresca lasciando da parte il sole e il caldo che in queste settimane sta l'Italia. Vittorio e Antonella si mostrano felici, spensierati mentre si godono i panorami mozzafiato della isole Lofoten, e proprio lì dopo una passeggiata a cavallo hanno potuto vedere il sole di mezzanotte (ovvero l'evento astronomico che si verifica quando il sole non tramonta mai sotto l'orizzonte, ciò avviene pressi del Polo Nord o del Polo Sud durante i mesi estivi), uno spettacolo magnifico che ha lasciato i due senza parole.

Non sono mancati neanche gli scatti romantici: Antonella ha infatti condiviso una foto mentre i due si abbracciano dolcemente.

La storia d'amore tra Antonella e Vittorio

Clerici e Garrone, insieme da sette anni, hanno unito le loro due famiglie nella grande casa nel bosco piemontese, lei e Maelle, la figlia 13enne avuta dalla relazione d'amore con Eddy Martens, e i tre figli di lui, Agnese, Beatrice e Luca. "All’inizio eravamo noi due, abbiamo coltivano la nostra storia mettendo buone basi. Poi abbiamo scelto di vivere la famiglia allargata ed è stato un lavoro molto bello, che si è sedimentato durante la pandemia: qui con noi c’erano due dei suoi figli, Beatrice e Luca. Agnese invece era a Parigi", aveva spiegato al settimanale Gente la presentatrice di "È sempre mezzogiorno".