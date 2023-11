Antonella Elia festeggia 60 anni: il super party a tema Barbie, le foto

Antonella Elia per i suoi 60 anni ha organizzato una super festa di compleanno. Il tema del party? Il mondo di Barbie e così tutto era luccicante e soprattutto rosa. Il locale era un noto ristorante di Roma e a pensare a tutti gli addobbi sono stati dei party planner.

Elia, come da tradizione con il suo taglio di capelli corto e biondo, indossava un abito fucsia a tubino, monospalla e con una coda cucita sul lato destro che dava volume alle sue forme. Alla festa non poteva mancare Pietro Delle Piane, il suo compagno ormai da anni e dal quale in passato si era separata per colpa di un tradimento avvenuto sotto l'occhio vigile delle telecamere di Temptation Island (la coppia ha partecipato all'edizione 2020).

Tra gli invitati, tutti rigorosamente in tema, Vera Gemma, Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo, Umberto Salamone, Maria Monsé, Alfonso Stani, Roger Garth, Pupo, Adriana Volpe e Maria Tona.

"Il mio 'compleanno' è stato fantastico…grazie amici di essere stati tutti con me…in questo giorno bellissimo", ha scritto Antonella Elia ringraziando tutte le persone che le sono state vicine, si sono divertite con lei e hanno mangiato la torta di compleanno a tre piani con tanto di palloncini di zucchero.