Antonella Elia ha il covid: potrebbe saltare la Pupa e il Secchione

Antonella Elia ha il covid e quindi dovrà fare almeno due settimane di quarantena, quindi dovremo aspettare per vederla alla Pupa e il Secchione. Il programma con Barbara D'Urso inizierà stasera su Italia1, ma con alcune storie su Instagram ha reso nota la sua positività al coronavirus, al posto suo non si sa chi ci sarà, alcune voci di corridoio parlano di Dayane Mello.

Antonella Elia su Instagram

"Sono in una situazione un poco bizzarra, sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo. Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà", ha dichiarato Antonella Elia su Instagram. La showgirl doveva essere una dei tre giudici insieme all'hairstylist Federico Fashion Style e a Soleil Sorge de la Pupa e il Secchione.

Le novità della Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022 proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma diventerà un vero e proprio show.