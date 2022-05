Antonella Elia parla del sesso con il compagno: "Non ho orgasmi"

Continua la piccante 'inchiesta' de Le Iene sull'intimità delle coppie famose. Ieri sera è toccato anche ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, insieme dal 2019. La coppia ha affrontato una brutta crisi due anni fa, dopo la partecipazione a Temptation Island, ma una volta superata quella piccola battuta d'arresto il loro amore si è rinvigorito. Anche sotto le lenzuola.

Il sesso? "4, 5 volte a settimana" hanno svelato, mentre sulla posizione preferita la showgirl gli ha chiuso la bocca in calcio d'angolo. La durata media è di un'ora, "compreso tutto", anche i preliminari, e non si fanno mancare strane fantasie, come quella volta che l'hanno fatto "su uno scoglio". Niente masturbazione per lei, lui invece ogni tanto cede.

Orgasmo, il tasto dolente. Quando Stefano Corti ha chiesto alla showgirl se ha mai finto, la risposta è stata schietta (e ha lasciato di stucco il compagno): "Sì. E' che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto. Una volta ogni tre mesi". Viva la sincerità.