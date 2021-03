Antonella Elia perdona a metà Pietro Delle Piane: "Adesso è il mio amico con benefici"

"Io lo amo ancora, ma non sono pronta a tornare con lui" questo il riassunto del rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane che da due mesi a questa parte sta provando di tutto per riconquistare la sua amata.

Antonella Elia perdona a metà il suo Pietro

"Io sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non è successo niente" ha confidato a Barbara prima di entrare nell'ascensore.

I due si sono incontrati nell'ascensore di Live non è la D'Urso per un confronto, anche se da loro stessa ammissione si erano già visti. "Io ti chiedo scusa, perché non ho mai avuto modo di farlo prima. So che alcune delle cose che ho detto a Temptation Island non me le perdonerai mai e voglio chiederti scusa pubblicamente. Non mi voglio giustificare, era la prima volta per me in un reality e ho preferito attaccare prima di essere attaccato". "Dopo il programma siamo tornati insieme, poi ho sbagliato di nuovo. Ho capito di aver sbagliato e ti assicuro che farò bene se mi darai l'opportunità, e ti farò conoscere un nuovo me. Vorrei uscire con te stasera insieme".

Antonella Elia non poteva mentire e ha confermato quanto detto a Barbara: "Io ho bisogno di te, ma io non torno come prima ad essere la tua fidanzata, al momento non so come ti voglio, ma voglio che tu ci sia. Ho bisogno di te". A questo punto la conduttrice è intervenuta per dare una dritta a Antonella: "Mai dire ad un uomo che hai bisogno di lui!", Antonella quindi si è corretta: "Ma io volevo dire che ho bisogno di te come si ha bisogno di un piccolo animale domestico... insomma è il mio tr***amico".

I due poi si sono stretti in un abbraccio e si sono scambiati quello che doveva essere un piccolo bacio Degne di nota le espressioni di Barbara mentre i due si stavano baciano, una su tutte questa: