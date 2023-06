Antonella Fiordelisi, accuse pesanti a Donnamaria. Il video in lacrime: "Voleva farmi impazzire"

"Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è, purtroppo. Mi sta raggiungendo Ylenia (una sua amica, ndr)". Così Antonella Fiordelisi torna ad attaccare Edoardo Donnamaria attraverso un video pubblicato sui social in cui si mostra in lacrime, visibilmente sconvolta. L'influencer e il volto televisivo facevano coppia da questo autunno, quando si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma a oggi la situazione sembra essersi profondamente incrinata.

Un momento di profonda sofferenza, quello di Antonella, condiviso con i follower di Instagram. In una diretta, l'attrice e modella è scoppiata a piangere, accusando il fidanzato di sfruttamento. "Farmi trattare così, dopo che io ho dato tutto, dopo che amo questa persona, anche no...", dichiara, senza fare riferimento a episodi specifici, ma denunciando i comportamenti ambigui di Donnamaria. "Non mi posso far trattare così - continua - Penso che era quello che voleva, nel senso che voleva praticamente fare impazzire, altrimenti non si spiega il suo cambio di umore, di come mi tratta. Quindi è giusto che voi lo sappiate, visto siamo nati in un contesto televisivo. Posso solamente dire che ci ho messo tutto in questa storia. Io ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta male perché vuole questo. Vuole pensare a fare il cantante, e va bene glielo faccio fare. Detto questo, per favore non fatemi più domande per quanto riguarda Edoardo perché io non posso più stare male così".

Infine, la richiesta di far calare il silenzio sulla coppia in un momento così complesso. E, soprattutto di non muovere accuse nei suoi confronti, di comportarsi cioè diversamente da chi la accusa di aver messo in piedi una sceneggiata per ottenere risonanza mediatica. "Vi chiedo di rispettare questo momento. Di non scrivermi perché tutto è partito da lui ok? Ve lo chiedo per favore perché non sto bene ok?".