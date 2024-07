Flirt in corso tra Basciano e Antonella Fiordelisi (amica della ex Sophie Codegoni)? Cosa sappiamo

Come ogni estate che si rispetti, anche questa vede il gossip protagonista. Pettegolezzi, indiscrezioni, un po' di leggerezza tra le tante (troppe) notizie brutte che arrivano da tutto il mondo. Si parla, dunque, di cronaca rosa. Nella fattispecie di alcuni personaggi televisivi, noti anche sui social.

Si tratta di: Alessandro Basciano (35 anni), Sophie Codegoni (23 anni) e Antonella Fiordelisi (26 anni). Una breve sintesi per contestualizzare: Basciano e Codegoni si sono conosciuti al Grande Fratello Vip due anni fa, dal loro amore è poi nata una figlia: Celine Blue. Entrambi avevano già partecipato a Uomini e Donne in passato. Antonella Fiordelisi, invece, è un'amica della coppia, anche lei ex Grande Fratello Vip, ma anche ex Temptation Island e Pechino Express.

Il gossip estivo

Tra Basciano e Codegoni le cose non sono mai andate a gonfie vele: frequenti i litigi e i tira e molla. Ormai sono definitivamente separati. Lei ha avuto una relazione (già terminata) con l'attore Aron Piper. Lui, invece, si starebbe frequentando proprio con Antonella Fiordelisi. O almeno, sono stati visti insieme a Capri. Stando a quanto riportato da alcuni giornali di gossip, i due avrebbero partecipato insieme a un evento per poi spostarsi in un noto locale con musica dal vivo, all'interno dello stesso privè. C'è chi dice che non si siano staccati neanche per un attimo.

Sono queste le indiscrezioni arrivate, non accompagnate da scatti compromettenti nè da altre informazioni più dettagliate. È del tutto possibile, dunque, che si sia trattata solamente di una bella serata passata insieme, da amici. Al momento i diretti interessati non hanno commentato la vicenda.