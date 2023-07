Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria piangono la morte di una fan: "Un colpo al cuore"

"Sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che Manu alle 4,20 di stanotte è deceduta": è arrivata così la notizia della scomparsa di Manu, grande fan della coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, attraverso un post scritto dal marito sull'account social della donna che da tempo raccontava della sua malattia. "Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua seconda famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi. Voletevi bene", ha aggiunto l'uomo. La notizia ha subito destato grande attenzione da parte degli utenti, colpiti dalla morte della donna che nella descrizione della sua bio aveva scritto una frase oggi ancora più toccante: "La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. (Mark Twain)".

La morte di Emanuela è stata commentata da Antonella Fiordelisi con particolare commozione: "Manu mi ha sempre supportata e seguita nonostante le sue sofferenze. Questa notizia è un colpo al cuore" ha scritto la ex gieffina. E anche Edoardo ha riservato alla donna un pensiero: "Non credo di poter fare di più che mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Manu", il suo messaggio corredato da un cuore spezzato.

