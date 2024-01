Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi? Arriva la replica di lei

Dopo giorni di gossip accesissimi su Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e altre presunte amanti dell'ex ballerino sono arrivate le prime smentite. A parlare è stata Antonella Fiordelisi, l'ex gieffina è stata indicata da Alessandro Rosica, l'investigatore social, come una delle donne con cui De Martino avrebbe tradito Rodriguez.

"Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita, quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati", ha scritto Fiordelisi su X. ex Twitter.

"Scoop ultim'ora. Belen ha litigato con Antonella - aveva scritto Rosica - e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo "oggi" dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa. Oggi sta succedendo di tutto", ha scritto ancora Rosica su Threads. Il gossip a cui lui fa riferimento è legato ad un post che l'esperto di gossip ha scritto il 30 settembre 2022: Antonella era una concorrente del Grande Fratello e secondo Alessandro "il belloccio napoletano ha corteggiato 'per qualche mese' la Gieffina Antonella Fiordelisi che, alla fine, ha ceduto alle tentazioni. La frequentazione super riservata 'molto focosa' c’è stata tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Alla fine però, dopo aver instaurato un rapporto molto dolce, decidono di allontanarsi".

In merito alla risposta di Fiordelisi, Rosica ha scritto: "Antonella non sa cos'altro inventare per fare hype. Questo voleva e questo ha ottenuto. Ps Belen ti ha offeso perché sei stata con Stefano e facevi la finta amica con lei, "ho visto le chat". Comunque è vero, Antonella è stata con Stefano quando si era lasciato con Belen. Vero. Stavolta la denuncia la fai sul serio? O va a finire come con Corona? Siccome gli hai girato con i tuoi amici le chat di Belen".