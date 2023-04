Antonella Fiordelisi osannata come una diva: la macchia presa d'assalto fuori dal Gf

Antonella Fiordelisi è la vincitrice morale di questo Grande Fratello Vip, questo almeno per i suoi follower (che sono moltissimi). Per lei e Edoardo Donnamaria è nato un vero e proprio fandom, i Donnalisi, che ogni giorni segue attentamente i post, le storie e ogni cosa che i due condividono sui social. A far capire il tipo di legame che questi fan hanno con la coppia basta guardare l'ultimo video che Antonella ha pubblicato: lei si trova sul sedile del passeggero, accanto a lei c'è Edoardo e tutti intorno alla loro auto una schiera di fan che li acclamano, con tanto di striscioni, come se fossero dei divi.

Antonella in preda all'entusiasmo è uscita dall'abitacolo e si è unita alle persone che li stavano aspettando: ha saltato, ballato e urlato insieme a loro. Un momento che sicuramente ha fatto bene all'autostima di Donnamaria e Fiordelisi e che conferma come il seguito della coppia sia ben compatto. "Ma chi ha il fandom più forte di Italia? Grazie di tutto. Abbiamo vinto. Stanotte non dormirò", ha scritto a corredo del video.