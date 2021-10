Antonella Mosetti: "Io e Aldo Montano abbiamo perso due figli". Poi la frecciata a Caterina Balivo

A 46 anni Antonella Mosetti si definisce una "donna risolta". Single, mamma di Asia - nata dal matrimonio con Alex Nuccetelli - ha smesso di fare i conti con gli sgambetti ricevuti nel mondo dello spettacolo e le delusioni d'amore, sempre più convinta, oggi, che "non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene". In un'intervista sul settimanale Chi, la showgirl si mette a nudo tra carriera e vita privata, partendo dalla fase peggiore: "Quando venni fatta fuori da Raiuno. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni - racconta - Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. Soprattutto per le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti". Versione confermata anche dalla Balivo, qualche anno fa, che ammise di averla fatta fuori a Casa RaiUno ("Dovevo ballare e cantare, cose che non so fare. Avevo vicino una ballerina professionista che mi faceva sbagliare i passi. Ho chiesto al coreografo, Franco Miseria, di allontanarla"). Acqua passata, "caduta in prescrizione" assicura la Mosetti.

L'amore con Aldo Montano

Tra i capitoli più belli c'è sicuramente quello scritto insieme ad Aldo Montano, nonostante l'ex schermidore - ora al Gf Vip - in una recente intervista abbia parlato della loro storia come qualcosa di poco importante. Antonella passa sopra anche a questo e puntualizza: "Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?". Fu lei a mettere un punto, ma spiega: "Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano. Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso". Con Asia, però, si prese tutte le responsabilità: "Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni - continua l'ex ragazza di Non è la Rai - Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre, né padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo".

I due aborti

Il progetto di una famiglia c'era, ma non si è mai realizzato. Questa fu una sofferenza enorme per entrambi: "Abbiamo perso due figli. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno - rivela Antonella Mosetti - Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d'urgenza. Non c'era più nulla da fare". Oggi non si sentono più, ma per lei Aldo Montano resta uno degli uomini più importanti della sua vita: "Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale - ammette - Desiderava dei figli e l'idea di saperlo padre mi rende felicissima":

"Ho rischiato la setticemia, pensavo di morire"

Il dramma dell'aborto è tornato nella sua vita poco tempo fa, con l'ultimo compagno: "Ho rischiato la setticemia. Il periodo privato più buio della mia vita - confessa Antonella Mosetti - Pensavo di morire, tanto che poco dopo sono entrata nel tunnel della depressione. Se ne sono uscita è solo grazie ad Asia". L'amore le manca, ma ha scelto di percorrere la strada più difficile: non accontentarsi.