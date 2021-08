Antonella Mosetti vs. Giulia De Lellis: "Famosa grazie a me, ma è una ragazzina poraccia"

Cinque anni fa Antonella Mosetti e Giulia De Lellis si scontravano in diretta tv, nel corso della prima storica edizione del Grande Fratello VIP. Se Mosetti era concorrente, De Lellis era semplicemente la fidanzata di Andrea Damante, coinquilino di Antonella all'interno della Casa di Cinecittà.

Lo scontro al GF Vip

Asia Nuccetelli, figlia dell'ex volto di Non è la Rai, si avvicinò molto all'ex tronista di Uomini e Donne, scatenando la reazione di Giulia, che in diretta tv le chiese di andare "a giocare un po’ più in là”. Tra Mosetti e De Lellis volarono paroloni, con Ilary Blasi costretta ad intervenire per frenarle.

L'attacco di Antonella

Passati 5 anni, nel corso di una diretta social qualcuno ha scritto ad Antonella che tutti si ricordano di lei solo e soltanto per quel litigio. Piccata la replica: “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”. Ma se Mosetti ha meno di 700.000 follower su Instagram, Giulia ha da poco superato i 5 milioni. Da parte di Antonella, però, nessuna invidia: “Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza fi*a”.

Da parte di Giulia de Lellis, per ora, nessuna replica.