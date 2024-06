Antonello Venditti parla dei suoi tradimenti durante il concerto: "Chi ha perdonato?". E fa salire 6 donne

Durante il concerto alle Terme di Caracalla, meraviglioso teatro archeologico nel cuore di Roma, ieri sera, Antonello Venditti ha fatto partire un sondaggio che è ormai un classico nei suoi tour: "Alzino le mani le donne che hanno subito un tradimento, che però hanno perdonato il compagnoì". È una fissa di Venditti da quando fu lasciato da Simona Izzo, dalla quale ha avuto il figlio Francesco, per le sue scappatelle. Secondo la Izzo tra le sue amanti ci fu Eleonora Giorgi, alla quale nell'82 dedicò "Eleonora".

Il cantautore romano ci mise anni per superare la fine di quella storia, si trasferì a Milano, pensò più volte al suicidio, ma come ha raccontato anche a Caracalla, fu salvato dal suo amico Lucio Dalla, che lo riportò a Roma al momento giusto, esattamente 40 anni fa.

Dopo aver fatto alzare le mani, Antonello Venditti ha invitato sei donne a salire sul palco con lui: "I vostri uomini hanno un b***o di c**o, che io non ho avuto. Speravo di essere perdonato, e invece...". Il siparietto con le fan è stato uno dei momenti più divertenti della serata. C'è la ragazza che dice "il mio ragazzo mi ha tradito, ma stasera non è qui. È a casa, o almeno, spero che sia a casa". Venditti la provoca: "Vogliamo fare una telefonata? Si fida? Ma come fa a fidarsi?". C'è la donna che sta per sposare l'uomo che l'ha tradita: "Ma ci ho messo dieci anni a perdonarlo. Ora ci amiamo come il primo giorno". Una signora più avanti con gli anni si dimostra la più sportiva: "Io l'ho dovuto perdonare 5-6 volte, perché a lui non bastava mai, voleva la svizzera, la tedesca... Ma sono 47 anni che stiamo insieme". Venditti reagisce così: "Non so più che dire, sono sconvolto. Cantiamo questa canzone, va, io speravo che la mia sincerità sarebbe stata premiata, e invece..." e parte "Dalla pelle al cuore".