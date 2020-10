Antonia Liskova si sposa per la seconda volta: chi è il fortunato

Fiori d'arancio per Antonia Liskova. L'attrice 43enne - di nuovo in onda con la fiction 'L'Allieva' su Rai Uno - racconta attraverso le pagine del settimanale Oggi di aver ricevuto la proposta di nozze dal compagno Gabriele Guidi, regista teatrale e figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak.

Antonia Liskova si sposa

Incalzata sulla questione, Liskova mantiene la riservatezza che la contraddistingue ma conferma di essere in procinto di dire finalmente 'sì'. "E' vero, c'è stata una proposta - confida - E ho detto sì. Ma aspettiamo momenti più sereni per non rischiare nulla. Solo allora festeggeremo il matrimonio. Tanto non ho intenzione di lasciare Gabri per i prossimi cent'anni, quindi abbiamo tempo". Il riferimento è ovviamente all'emergenza sanitaria in corso.

Il primo matrimonio di Antonia Liskova

Per Antonia si tratta di seconde nozze. Alle spalle infatti ha un matrimonio naufragato con il chirurgo plastico Luca Ferrarese, sposato nella chiesa di sant'Alessandro a Roma nel 2010 e da cui nel 2005 ha avuto la figlia Liliana. La separazione è arrivata nel 2012 e solo l'incontro con Guidi le ha fatto ritrovare il sorriso. "E' riuscito a fare il miracolo. Ha resuscitato in me la bambina, regalandomi libertà e spensieratezza. Non mi accadeva da anni. Gabri è una colonna solida della mia vita, senza non saprei andare avanti".

Il bilancio di vita è dunque positivo, sia dal punto di vista personale che professionale. "Pur nei saliscendi della vita, la base della mia è talmente solida da rendermi consapevole della fortuna che ho. Riconoscere questo è già una condizione di felicità".

In basso, una foto di Antonia Liskova e del futuro marito (Crediti settimanale Oggi)