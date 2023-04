Antonia Liskova, dall'infanzia difficile alla fama: "Mio padre beveva ed era violento ma l'ho perdonato"

Nata nell'allora Cecoslovacchia, cresciuta facendo i conti con la povertà e un padre alcolizzato e violento ma sempre pronta a reagire con il suo spirito ribelle e di donna indipendente. Parliamo di Antonia Liskova, l'attrice protagonista de Il Patriarca insieme a Claudio Amendola che si è raccontata ai microfoni di Verissimo parlando della sua infanzia difficile, della sfida dell'essere mamma di un'adolescente e del suo grande amore per il mondo della recitazione. Antonia ha scelto di vivere in Italia seguendo le orme di sua nonna che si era innamorata di un partigiano italiano e dal quale ha avuto sua madre. Poi, per gioco, è diventata un'attrice.

Dopo un provino fatto per caso, Antonia è stata catapultata all'improvviso davanti a una cinepresa e poi è arrivato il suo debutto cinematografico al fianco di Carlo Verdone che ha dato il via alla sua carriera travolgente. Sullo schermo Antonia ha vestito i panni di molte donne con una storia importante ma la storia più difficile è la sua personale con un'infanzia segnata dalla violenza.

"Sono nata in un contesto molto umile e me la sono sempre dovuta cavare da sola. Sono sempre stata una bambina molto ribelle, fuori casa era un'infanzia molto bella perché sono nata in campagna, in una fattoria - ha raccontato Antonia, emozionatissima -. Dentro casa però è stata molto complicata perché eravamo una famiglia povera con un papà con il vizio dell'alcool ed era difficile vivere insieme a lui. La mia scelta di andare via da casa è stata condizionata molto da mio padre. Ho visto la mamma soffrire, ho visto soffrire me. Papà era violento ma poi l'ho perdonato, oggi comprendo la sua fragilità, era un uomo debole ma queste persone si possono aiutare, non vanno sempre giudicate".

Oggi, Antonia non solo è un'attrice affermatissima e molto amata dal pubblico ma anche una mamma alle prese con una figlia adolescente, Liliana, avuta appena iniziata l'università che, poi, è stata costretta a mollare con il sogno di laurearsi, da grande, in "Scienze e tecnologie della comunicazione" e mia figlia Liliana sta per diventare maggiorenne.

"Essere mamma è difficile, soprattutto quando tua figlia è adolescente e ha un pensiero totalmente diverso dal tuo ma è un percorso anche questo - ha spiegato Antonia per poi parlare della sua situazione sentimentale -. L'amore? Sono felicemente fidanzata con me stessa. Si soffre solo se si ha amato quindi sì ho sofferto ma ho comunque sempre amato e penso che le cose o vanno vissute oppure no, non si può scegliere di vivere una cosa in parte per poi soffrire di meno. Ho sofferto ogni volta ma lo rifarei".