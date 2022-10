Antonietta Bello, storica ex di Lino Guanciale, rivela: "A 35 anni ho capito di essere lesbica"

Antonietta Bello, attrice friulana nota al pubblico per la sua partecipazione in serie tv come Le tre Rose di Eva o Don Matteo, è stata fidanzata per dieci anni con il collega Lino Guanciale. La loro relazione si è conclusa serenamente nel 2018. In seguito l'attore ha conosciuto e sposato l'attuale moglie Antonella Liuzzi che lo ha reso padre di un bimbo, mentre Antonietta ha avuto modo di capire quali siano i suoi reali desideri in fatto di sentimenti e di attrazione, fisica e mentale.

In un'intervista a Diva e Donna Bello ha confidato di essere attratta dalle donne: "Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica" ha spiegato riferendosi al suo ex e alla riflessione che l'ha spinta ad interrogarsi su se stessa dopo la fine della storia. "Per me è stato tutto molto naturale, non l'ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatti parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni"

Antonietta ha affermato che il passaggio è stato graduale, perché poco alla volta si è sentita sempre più attratta solo dalle donne. Decisiva per comprendere veramente il significato dei suoi sentimenti, la relazione con una ragazza: "Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare" ha raccontato.

La storia d'amore con Lino Guanciale

Lino Guanciale e Antonietta Bello si erano conosciuti durante un corso universitario tenuto dall'attore. "L’ho aiutata, l’ho seguita e da lì è nato il nostro amore" raccontò allora l'attore che poi comunico la fine della loro relazione riservando alla ex compagna parole piene di affetto. E la stessa Bello, in occasione del matrimonio di Guanciale, dimostrò tutto l'affetto verso di lui con un commento in risposta a chi le chiedeva cosa ne pensasse: "È giusto che abbia vicino colei di cui è innamorato".