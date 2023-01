Addio ad Antonietta Fragiello: l'ex miss morta a 37 anni. Combatteva contro il cancro

Antonietta Fragiello, finalista nazionale di Miss Italia nel 2004, è morta all'età di 37 anni. Combatteva da tempo contro il cancro.

Ricoverata in ospedale, l'ultimo post su Facebook lo aveva scritto meno di una settimana fa, per una splendida dedica al marito Carlo: "Sono lontana da te da qualche giorno e non c?è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l?aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo".

Tantissimi i messaggi sui social in queste ore di parenti, amici e conoscenti di Antonietta, per ricordarla: "Ho conosciuto la bellezza della tua anima, non pari, ma superiore a quella fisica, già splendida. Ci rivedremo un giorno", scrive qualcuno. C'è anche chi ha voluto ricordare come Antonietta abbia combattuto contro il male che l'ha portata via all'affetto dei suoi cari, senza perdere il suo splendido sorriso: "Ti porterò per sempre come esempio di vita, di come si combatte con il sorriso".

I funerali di Antonietta Fragiello si terranno lunedì 23 gennaio a Napoli, presso la Chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno, alle ore 12.00.