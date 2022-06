Le foto di Antonino nella prima estate da papà (con un romantico anello al dito)

Un anno fa Antonino Spinalbese si preparava alla nascita della sua prima figlia insieme a Belen Rodriguez con cui aveva iniziato una relazione qualche mese prima. Allora la piccola Luna Marì, nata il 12 luglio 2021, l'ex parrucchiere ancora la immaginava soltanto, ma già le riservava tutte le premure che oggi tornano concrete nelle foto della sua prima estate da papà.

Com'è noto, la storia con la showgirl è finita appena qualche mese dopo l'arrivo della bambina: lei è tornata con Stefano De Martino, lui ha una nuova fidanzata, Helena Prestes, ma l'amore totale, assoluto, pare essere rivolto solo alla sua Luna Marì, ritratta nei post e nelle storie Instagram ogni volta che ha la possibilità di tenerla con sé. I primi piani degli occhi azzurri della bambina, i sorrisi rivolti alla sua nonna (mamma di Antonino) mentre dondola sull'altalena e i piccoli grandi gesti che raccontano la sua crescita sono al centro delle foto del suo papà che non manca mai di mostrare l'anello al dito simbolo di un sentimento, quello sì, infinito.

L'anello al dito di Antonino

E' da qualche mese che Antonino sfoggia all'anulare sinistro un anello d'oro simile alla fede che tradizionalmente si scambiano due innamorati come emblema d'amore. Ma il prezioso gioiello, lungi dal simboleggiare il legame sentimentale con una nuova fidanzata, sta a rappresentare proprio il legame indissolubile con la figlia, il cui nome, Luna Marì, è inciso sopra. "My sushine", aveva scritto nella didascalia che per la prima volta mostrò ai follower l'anello, ovvero "Il mio raggio di sole".

Di recente Antonino ha parlato dei rapporti con Belen a cui resterà legato per sempre proprio grazie a Luna: "Con il senno di poi doveva andare così. Da questo amore è nato un altro amore, nostra figlia", ha detto dopo aver elaborato il dolore per la fine della storia con la sua mamma: "Non è mai stato uno sbaglio. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due soli, non ci mancava ninete. Le persone sono accanto a me erano preoccupate per questo cambiamento. Che questo mondo mi creasse guai".