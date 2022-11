Antonino Spinalbese: "Io e Belen abbiamo perso il nostro primo figlio"

Il patto era quello di non parlare di Belen durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ma sembra proprio che Antonino Spinalbese non sia riuscito a rispettarlo. Il vippone, infatti, è tornato a parlare della sua ex fidanzata nonché mamma della sua bimba Luna Marì e ha svelato un dettaglio drammatico sul suo passato. Parlando con i suoi compagni di reality, Spinalbese, si è lasciato andare a un racconto a cuore aperto e ha ammesso che Belen, prima di Luna Marì, aspettava un altro bimbo da lui. Si trattava di una gravidanza non pianificata e che, purtroppo, non è stata portata a termine dalla showgirl argentina a causa di un aborto spontaneo.

Sarebbe stato proprio questo tragico episodio a far venire voglia ai due neofidanzati, Spinalbese e Belen stavano insieme solo da pochissimi mesi infatti, di avere un bambino, così, dopo soli 5 mesi di fidanzamento, è arrivata, nella loro vita, Luna Marì.

Questa confessione intima del gieffino è scaturita dal fatto che Spinalbese stava spiegando il motivo che lo ha portato a voler diventare padre così giovane.

"Luna l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme - ha ammesso Antonino - Come è nata l’idea di fare un figlio? Lei si è presentata con il test (di gravidanza) ma io ho pensato che lei non lo volesse. Ne parlo con mia madre e le dico che Belen è incinta. Mamma mi dice di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire, faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia. E così, poche settimane dopo, è arrivata la notizia che Belen era incinta di Luna Marì".