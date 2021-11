"Perché non ci pensate prima di mettere al mondo i figli?": la spiazzante replica di Antonino

È ancora silenzio tra Belen e Antonino. A quattro mesi dalla nascita della figlia Luna Marì, la coppia sta attraversando una crisi importante, non esplicitamente commentata dai diretti interessati, ma fotografata da una serie di indizi, social e non, che vanno nella direzione di una conferma.

L’ultimo dettaglio è arrivato nella notte, a corredo dello scatto che l’ex hairstylist ha postato su Instagram. Una bottiglia e un calice di vino posti sul davanzale di una finestra sono stati gli elementi di un sabato sera probabilmente trascorso in solitudine che ha indotto i follower a una serie di commenti. Tra loro, anche uno decisamente critico: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera” ha scritto qualcuno, osservazione dura a cui è seguita la spiazzante risposta di Antonino: “Lo penso anche io!”.

La replica di Antonino arriva a qualche giorno da un’altra esternazione che sottolineava l’amore per la figlia, frutto del sentimento per la compagna: "Provate a dividerci" il pensiero scritto accanto a una foto insieme alla bambina, in macchina accanto a lui, nell'ovetto, mentre dorme tenendo la mano al suo papà. Un'immagine lieta se non fosse per quello che molto probabilmente si nasconde dietro, vista la lontananza che da settimane ormai è chiara agli occhi dei fan.

La storia tra Belen e Antonino, dal primo incontro alla crisi

La storia d'amore tra Belen e Antonino sarebbe così giunta ai titoli di coda ben prima del previsto. Ulteriori conferme arrivano, ad esempio, dalla mancanza dell'ex parrucchiere a due eventi familiari che si sono celebrati in queste settimane in casa di Belen: il compleanno del padre Gustavo e la festa per i 33 anni di Jeremias Rodriguez, il fratello della modella.

E pensare che tutto sembrava essere cominciato con enorme entusiasmo. Ad un mese dal primo incontro, Belen era rimasta subito incinta di un bambino che, purtroppo, la coppia ha perso poco dopo. Poi, dopo il dramma dell'aborto, l'annuncio più bello: l'arrivo di Luna Marì, una gravidanza vissuta al riparo dai riflettori e un parto defilato, sull'isola di Albarella, lontano dal caos della metropoli di Milano (dove Belen vive) e dallo showbiz. Un vero e proprio nido d'amore che però oggi si sarebbe guastato per ragioni ancora non comunicate ufficialmente dai due.