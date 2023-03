Gf Vip, Antonino: "Belen non era la mia donna ideale, ma c'è stata una sua dote che mi ha colpito"

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi. Un'esperienza decisamente nuova quella affrontata dall'ex hairstylist, conosciuto al pubblico per essere stato il compagno di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì e uscito con una personalità decisamente più affrancata dalla notissima showgirl.

Durante la sua permanenza davanti alle telecamere, Spinalbese non ha puntato sulla storia con la famosa ex o sulla nostalgia verso la sua bimba per catturare l'attenzione. "Non l'ho fatto perché le parole che ti escono spontaneamente in un contesto di questo tipo possono essere fraintese e volevo evitare di avere problemi con la madre di mia figlia", ha spiegato: "Ho cercato di tenere dentro tutto quello che c'era fuori per concentrarmi su di me, volevo farmi conoscere per come sono e no per quello che la gente sapeva sul mio conto".

Oggi i rapporti con Belen sono finalizzati al benessere della piccola Luna Marì: "Non parliamo di noi ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene", ha precisato. Il sentimento che tra loro c'era una volta non c'è più e ciò anche per il raggiungimento di consapevolezze importanti come quella sulla impossibilità di considerare la sua ex la persona giusta per lui. "Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l'uomo ideale per lei", ha confidato Antonino. Qual è stata la dote di Belen che lo ha colpito al primo incontro? "La semplicità. Anzi, il bisogno di semplicità".

Il rapporto con la figlia

Una volta tornato alla sua vita, il suo primo pensiero è stato per la figlia Luna che temeva non lo riconoscesse dopo sei mesi di lontananza. Invece la bimba lo ha immediatamente abbracciato: "Ho capito che il sangue è qualcosa che va al di là di tutto. Fra di noi c'è un legame particolare (...) Appena mi ha visto mi ha abbracciato e baciato senza che nessuno le dicesse niente. In quel momento ho capito che mi aveva sempre ricordato".

Oggi, dal punto di vista sentimentale, l'interesse è tutto per Ginevra Lamborghini, conosciuta nella casa e al centro della sua curiosità. Antonino non esclude di poter formare con lei una coppia, ma ci va piano al momento: "Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta".