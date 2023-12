Antonino, le pesanti accuse a Belen: "Autisti, babysitter e capricci. Mia figlia lontana da me a Natale"

"Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate". Comincia così il post con cui Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen, risponde alla showgirl argentina, che questa mattina lo aveva accusato in modo poco velato di voler essere presente solo a Natale per la figlia Luna Marì, di due anni e mezzo. "Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita", scrive. Poi un lungo sfogo, che riportiamo qui di seguito.

"Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui", prosegue Antonino. "Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio".

L'attacco prosegue con accuse piuttosto velenose nei confronti della showgirl argentina: "Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita".

La conclusione: "Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio".

Cos'è successo nei giorni scorsi

Ma da dove nasce la lite tra Antonino e Belen? Per comprenderlo, bisogna fare un passo indietro. Nei giorni scorsi il sito Dillinger News - gestito da Fabrizio Corona, peraltro altro ex di Belen - sottolineava come Antonino fosse infuriato perché Belen gli avrebbe precluso la possibilità di vedere la figlia a Natale. Ad Antonino sarebbe stata prospettata una unica possibilità per vedere la figlia: quella di prendere un albergo accanto a quello della showgirl, che sta alloggiando in Franciacorta insieme alla bambina e al nuovo compagno Elio Lorenzoni, prima di partire per l'Argentina, sempre insieme ai due. Un'ipotesi che però avrebbe irritato Spinalbese. All'irritazione di Spinalbese, Belen ha risposto senza mezzi termini: "Stai con tua figlia il resto dell'anno, non solo a Natale". Accuse che hanno appunto scatenato la contro replica di Antonino.

La replica conclusiva di Belen: "Trovati un buon avvocato, andiamo dal giudice"

Di fronte alle parole di Antonino però, Belen non è certo stata a guardare ed ha fornito una versione dei fatti ancora più forte, minacciando persino di portarlo davanti ad un giudice: "Distinto signor Antonino, se c'è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è aver fatto tutto alla luce del sole". E ancora: "Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno della attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare i figli percepiscono tuitto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l'Argentina, spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti. Perché io ho perso la pazienza".

La storia tra Belen e Antonino

Belen e Antonino Spinlabese hanno avuto una breve storia d'amore tra il 2020 e il 2021, ovvero all'indomani della rottura di lei con Stefano De Martino. Lui era un parrucchiere, poi diventato personaggio televisivo proprio grazie ai riflettori puntati sulla storia d'amore con la showgirl argentina. Poco dopo l'inizio della love story, ovvero appena due mesi dopo la conoscenza, lei rimase subito incinta una prima volta, per poi restare vittima di un aborto spontaneo. Poi la nascita di Luna Marì, nel luglio del 2021. Qualche mese dopo la nascita della piccola, però, Belen sarebbe tornata con De Martino, chiudendo la storia con Antonino.

Oggi Belen, che nel frattempo è stata tradita e lasciata da De Martino, prova a vivere una famiglia allargata col nuovo compagno Elio, che questo Natale porterà appunto nel suo paese d'origine, l'Argentina. Il Natale però non è all'insegna della pace. I rancori con Antonino non sembrano trovare pace.