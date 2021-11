"Provate a dividerci", Antonino scrive alla figlia dopo la crisi con Belen

Poche parole, chiare. "Provate a dividerci". Questo il messaggio che Antonino Spinalbese scrive su Instagram, accanto a una foto insieme alla figlia Luna Marì, avuta da Belen Rodriguez. La bambina, nata 5 mesi fa, è in macchina accanto a lui, nell'ovetto, mentre dorme tenendo la mano al suo papà.

Uno scatto tenerissimo, che racchiude in un frame la forza dell'amore paterno scoperto dall'ex hairstylist. Per lui, a differenza di Belen, si tratta della prima paternità, arrivata in età piuttosto giovane: a 26 anni. Belu, invece, era già mamma di Santiago, avuto dall'ex Stefano De Martino. In tanti all'epoca si sono domandati se non fosse troppo presto per Antonino avere un figlio, lui ha sempre risposto che si sentiva maturo poiché ha fatto da padre alle sue sorelle minori. Ed infatti eccolo qui, stretto alla sua piccolina anche nel momento più difficile di una crisi di coppia.

Un'immagine lieta se non fosse per quello che molto probabilmente si nasconde dietro. Se infatti Belen ha lasciato intendere sui social che la crisi con Antonino fosse molto più concreta di quanto si sia vociferato per settimane, l'ultimo post dell'hairstylist sembra la conferma definitiva. La coppia sta attraversando un periodo difficile e a nulla è servito il recentissimo riavvicinamento - con tanto di weekend romantico a Parigi - decisamente lampo, considerando che al ritorno le strade si sarebbero ancora una volta separate. I due non si vedono insieme né sui social né in giro per Milano, segno che la maretta si sia trasformata in una tempesta molto più agitata del previsto.

La storia tra Belen e Antonino: il primo incontro, l'aborto, la crisi

La storia d'amore tra Belen e Antonino sarebbe così giunta ai titoli di coda ben prima del previsto. E cioè ad appena cinque mesi dalla nascita della bambina. Ulteriori conferme arrivano, ad esempio, dalla mancanza dell'ex parrucchiere a due eventi familiari che si sono celebrati in queste settimane in casa di Belen: il compleanno del padre Gustavo e la festa per i 33 anni di Jeremias Rodriguez, il fratello della modella.

E pensare che tutto sembrava essere cominciato con enorme entusiasmo. Ad un mese dal primo incontro, Belen era rimasta subito incinta di un bambino che, purtroppo, la coppia ha perso poco dopo. Poi, dopo il dramma dell'aborto, l'annuncio più bello: l'arrivo di Luna Marì, una gravidanza vissuta al riparo dai riflettori e un parto defilato, sull'isola di Albarella, lontano dal caos della metropoli di Milano (dove Belen vive) e dallo showbiz. Un vero e proprio nido d'amore che però oggi si sarebbe guastato per ragioni ancora non comunicate ufficialmente dai due.

Il post di Antonino Spinalbese

Una crisi improvvisa (come la loro storia)

Da zero a cento. Per Belen e Antonino, però, al contrario. Tra i due la passione è divampata a Ibiza, nell'estate del 2020 - qualche mese dopo la separazione tra la showgirl e il marito Stefano De Martino - e si è trasformata subito in qualcosa di importante. Nel giro di poche settimane la convivenza, poi la gravidanza e l'arrivo della figlia, a luglio. E così, in un batter di ciglia, come è iniziata, tra Belen e Antonino potrebbe finire. Ma attenzione ai colpi di scena, a cui, in fondo, ci hanno abituato.