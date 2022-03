Antonino Spinalbese, un gioiello per la figlia Luna: le foto. E intanto Belen vola in montagna

Era lo scorso novembre quando Antonino Spinalbese diceva addio (o forse veniva scaricato, non è dato sapere) a Belen Rodriguez. Una storia durata appena un anno un anno e mezzo, il tempo di mettere al mondo una figlia, la dolcissima Luna Marì, che ancora oggi unisce mamma e papà. E alla quale oggi l'ex hairstylist, rimasto single, dedica un gioiello che possa tenerli uniti anche quando la bimba sarà lontana.

Si tratta di un anello. Una fede in oro in cui il 26enne ha fatto incidere il nome Luna Marì. Un modo per sentirla sempre vicina. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram del giovane: "My sushine", si legge nella didascalia. Ovvero: "Il mio raggio di sole". Oltre 20mila like, compreso il commento della sorella Lucia, che si è sempre mostrata vicina al fratello, sin dai tempi della rottura con Belu: "Sei un amore", gli scrive la ragazza.

E così, mentre Belen torna a frequentare l'ex marito Stefano De Martino, Antonino si conferma papà single e felice. Proprio in questi giorni, mentre Luna è con papà, la showgirl argentina si è trasferita alcuni giorni in montagna, dove sta lavorato ad uno shooting per il suo nuovo brand di abbigliamento.

Mai, dallo scorso inverno, Spinalbese ha rilasciato interviste in cui raccontare la sua versione dei fatti. Segno di una ricerca di privacy insolita per i personaggi dello spettacolo. Un amore lungo appena un anno e mezzo, cominciato nell'estate del 2020 e che, nel luglio 2021, ha visto nascere Luna (dopo un aborto spontaneo avuto dalla modella argentina qualche tempo prima). "Adesso è tutto finito", ha dichiarato Belu qualche settimana fa. Per colpa di chi? "Di entrambi - ha precisato - Io ho sofferto tanto… Ci credevo davvero tanto. Mi ha conquistato con tanta semplicità, che io in quel momento ne avevo davvero tanto bisogno. È una persona perbene". E un bravo papà.