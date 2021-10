Voci di crisi con Belen: Antonino scrive un messaggio alla figlia Luna

Da giorni ormai si rincorrono le voci di una crisi in corso tra Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì. Da venerdì pomeriggio, precisamente. Fino ad ora la showgirl ha preferito non replicare alle indiscrezioni (che si fanno giorno dopo giorno più rumorose) ed altrettanto sta facendo il fidanzato. Proprio in queste ore però l'ex hairstylist ha pubblicato una foto che racconta come, se anche il rapporto con la showgirl argentina stia attraversando la maretta, di certo la sua presenza accanto a Luna resta immutata.

Dopo un weekend di fuoco, segnato dal bombardamento di pettegolezzi da più parti, questa mattina Antonino ha deciso di esprimere tutto il suo amore per quella che è la sua prima figlia, Luna, nata a luglio dal colpo di fulmine per Belu. Lo ha fatto pubblicato la foto di una tutina tra le Instagram Stories: "Più bella di ogni luna, hermanita (sorella, ndr)", si legge in una scritta ricamata sulla parte frontale dell'abitino. Nessun tag a Belen, però, in calce al post: dettaglio che suggerisce il prosieguo della crisi.

La crisi tra Belen e Antonino, dall'inizio

Del resto Belu e Antonino non si mostrano l'uno al fianco dell'altra ormai da tempo. Da un mese, precisamente. Ad essere sicuro che la crisi è in corso è Alessandro Rosica, esperto di gossip che ha parlato di "rivelazioni scottanti" e di una "grandissima crisi" in corso. Tutto tace sul fronte Belen, che continua ad immortalarsi esclusivamente al fianco del figlio. "Il mio sabato con te", ha scritto, tanto da scatenare le domande dei follower: "Antonino dove sta?", "Sai sempre come rialzarti", sono le risposte. Nessuna replica da parte di Belu.

Una storia d'amore a cento all'ora

Se la voci di rottura sarebbero confermate, arriverebbero ad appena tre mesi dalla nascita della primogenita della coppia. Un amore vissuto a cento all'ora, il loro: il primo incontro è avvenuto la scorsa estate e, poco dopo, Belen era incinta di un bambino che ha poi drammaticamente perso a causa di un aborto. Poi la gravidanza di Luna Marì, che sembrava aver riportato il sorriso sul volto della showgirl, reduce dalla rottura con Stefano De Martino, il ballerino da cui ha avuto il primo figlio Santiago. La famiglia allargata ha smesso (già) di funzionare?

In basso, il messaggio di Antonino per la figlia Luna