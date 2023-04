"Quanto è passiva": Antonino risponde all'insulto dopo l'esibizione a Benedetta Primavera

Antonino Spadaccino è stato tra gli ospiti di Loretta Goggi nell'ultima puntata di Benedetta Primavera. Il cantante foggiano, divenuto popolare per la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2004 e trionfatore dell'ultima edizione di Tale e Quale Show, ha omaggiato il grande Mango con uno dei suoi brani più noti, Oro, susictando l'emozione del pubblico che sui social gli ha rivolto commenti di grande ammirazione per l'intensa interpretazione.

Ma nel corale apprezzamento che ha sottolineato la bravura e anche la sensibilità di omaggiare il compianto cantautore, si è insinuato chi verso Antonino ha riservato un'osservazione sgradevole a cui lui stesso ha replicato. "Quanto è passiva" ha scritto un utente; "Mbè? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro una tastiera. Che gente str**za" l'osservazione del cantante che non ha nascosto la sua amarezza.

Bisogna ricordarlo #Mango. Ci vogliono più artisti disposti a farlo con questa intensità. Grazie @antoninomusic per le intenzioni e la voce che ha fatto il resto #BenedettaPrimavera pic.twitter.com/JP1PwDCKWD — Eleonora D'Amore (@EleonoraDAmore) April 1, 2023

La vita privata di Antonino Spadaccino

Per molti anni non è trapelata alcuna notizia inerente alla vita sentimentale di Antonino Spadaccino, sempre molto riservato circa la sua sfera privata. Poi nel 2016 il coming out. In seguito ha spiegato di non essersi mai sentito in dovere di rivelare esplicitamente il proprio orientamento sessuale prima di quel momento e che comunque non lo aveva neppure mai nascosto.

"Il problema è arrivato dopo, quando sono entrato in determinati meccanismi discografici. Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna" raccontò tempo fa in una intervista a Tiscali: "E ti senti dire che “non c’è bisogno”, che “funziona di più nell’altro modo”. Ti dicono “vabbé, lascia stare, non ti esporre”. E invece secondo me gli artisti devono esporsi. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo?". Lo scorso gennaio Antonino ha rivelato di essere innamorato, ma la relazione non è semplice: "C'è una persona che mi piace molto ma c'è un problema. È impegnato. Dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla", ha confidato.