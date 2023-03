Antonino si mette a nudo per i suoi 40 anni: "Dentro c’è l’anima, abbiatene cura"

Il suo corpo è stato spesso motivo dei suoi tormenti ed oggi, che in quel corpo "ci si sente finalmente bene" ha voluto "regalarlo" ai followers ma con una precauzione: "Dentro c'è la mia anima, abbiatene cura".

Antonino Spadaccino, prima di essere un cantante, un artista molto talentuoso, è un uomo, un ragazzo, che negli anni ha fatto a botte con la sua fisicità, spesso un limite per la sua arte, ma oggi, alla soglia dei 40, ha raggiunto una consapevolezza e una fisicità con la quale non fa più a cazzotti e anzi, la vuole condivide con il mondo intero e lo fa posando per uno scatto di nudo artistico che ha poi postato sul suo profilo Instagram.

Dopo l'esperienza ad Amici, non ha mai lasciato la musica ma, nonostante fosse dotato di un grande strumento (la sua voce), per anni è stato lontano dai riflettori. Nell'ultimo periodo è tornato a far parlare di sè, grazie alla sua partecipazione a "Tale e quale show", programma che l'ha visto esibirsi e vincere. Una rinascita artistica ma anche personale.