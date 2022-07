Antonino Spinalbese al Gf Vip 7? L'annuncio (celato) di Signorini e la rabbia di Belen

Antonino Spinalbese sarà uno dei concorrenti del Gf Vip 7? Stando agli indizi di Alfonso Signorini sembrerebbe proprio di sì. Il conduttore del reality show, infatti, ha pubblicato, in una delle sue stories Instagram, una foto con un misterioso indizio che lascia intendere che uno dei prossimi volti noti che vedremo all'interno della casa più spiata d'Italia, nei prossimi mesi, sarà proprio l'ex di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì.

Le voci sulla presunta partecipazione di Spinalbese al Gf Vip giravano da un po' di tempo, tanto che si era parlato del fatto che la notizia non sarebbe piaciuta affatto a Belen Rodriguez arrivata, perfino a minaciare Antonino sulla questione Grande Fratello Vip, ma, fino a ora, non erano ancora state confermate. Oggi, però, Alfonso Signorini, sembra aver sciolto qualsiasi dubbio sulla partecipazione di Spinalbese al reality. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato la foto di un mazzo di chiavi con tanto di cellulare e ciuccio da neonato e ha accompagnato l'immagine con la scritta "Quinto indizio, concorrenti sbadati quest'anno al Grande Fratello, a chi appartengono questo cellulare e questo portachiavi?".

E se potrebbe sembrare difficile associare un mazzo di chiavi e un cellulare nero a una persona specifica non è stato poi così difficile ricondurre gli oggetti ad Antonino Spinalbese. L'ex parrucchiere, che attulamente frequenterebbe Giulia Tordini, aveva pubblicato, in passato, proprio una foto con il suo mazzo di chiavi che, messo a paragone con quello postato da Signorini, lascia sparire anche il minimo dubbio. Antonino Spinalbese sarebbe, quindi, un concorrente ufficiale del GF Vip e questo non verrà ben digerito da Belen.

La showgirl, infatti, sarebbe arrabbiatissima, secondo le indiscrezioni, e non avrebbe mai voluto che il suo ex esponesse lei e la sua bambina così tanto con la partecipazione al Gf che, senza dubbio, le metterà al centro di continui gossip e dibattiti nei salotti TV. La Rodriguez, infatti, avrebbe già minacciato Spinalbese di denuncia in caso pronunciasse solo il nome suo e della figlia. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.