Antonino Spinalbese i dolci auguri alla figlia e quel commento della nuova fidanzata

Allo scoccare della mezzanotte ecco che sul profilo Instagram di Spinalbese viene pubblicato un post e una storia per celebrare il primo compleanno di Luna Marì, la bambina avuta dall'ex hairstylist con Belen Rodriguez. Nell'ultimo anno la vita di Antonino è cambiata molto: una figlia, nuovo lavoro, una grande delusione d'amore, la scoperta di una malattia autoimmune e poi l'inizio di una nuova storia d'amore.

In questo anno così complesso una sola grande certezza: l'amore per la sua Luna. Sono molte le foto e i momenti da papà che Antonino condivide sui social, indimenticabile il giorno in cui ha condiviso la fedina con scritto il nome della bambina, come a sancire un legame che già per definizione è indissolubile. In occasione del primo anno di vita della piccola ancora non sappiamo come Belen e Antonino decideranno di festeggiare, si ritroveranno insieme ad una festa? Festeggeranno separati? Intanto ciò che è certo è che la relazione tra Spinalbese e Giulia Tordini è seria.

Sotto alla foto condivisa dal modello, che per fare gli auguri alla sua bambina scrive "Sei tu... lei" (lasciando intendere che è lei la donna della sua vita), troneggia in prima linea il commento con il cuore rosa di Tordini, quando ci sono dei bambini le relazioni dei genitori seguono percorsi solitamente diversi e, anche se Luna Marì ha solo un anno, quel commento prende una forma d'intimità che lascia presumere che il rapporto tra Antonino e Giulia non sia così passeggero.