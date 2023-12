Antonino rincara la dose contro Belen: "Sono disperato, i padri in Italia? Zero diritti". Lei replica: "Lavora grazie a me"

Non accenna ad arrestarsi la polemica tra Belen Rodriguez e l'ex compagno Antonino Spinalbese. Al centro del contendere ci sarebbe l'affidamento della figlia Luna Marì, due anni a mezzo, in occasione delle vacanze di Natale. Da una parte c'è il padre, che accusa Belen di non avergli permesso di vedere la figlia durante le festività e di averla addirittura portata in viaggio in Argentina senza il suo consenso, e dall'altra c'è la showgirl, che lo accusa di interessarsi alla piccola solo durante le Feste. Ma la diatriba non è finita qui, visto che i due continuano a lanciarsi reciproche accuse tra i commenti in calce ai post di Instagram.

Subito dopo lo sfogo di questa mattina infatti, Antonino decide di scusarsi ufficialmente col pubblico per i toni usati, ma si giustifica dicendo che è in preda alla disperazione: "Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente", scrive l'ex compagno di Belen. "Sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia e io l'ho permesso", continua, per poi spiegare che dovrà trovare il modo di gestire rancori che sarebbero dovuti rimanere privati: "Devo pensare al futuro di mia figlia, che da questo momento è cambiato perché due persone 'adulte' non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato. La disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me. Penso lo sia per tutti i padri costretti a situazioni folli. Scusatemi".

Tra i commenti, molti uomini gli danno retta. "Purtroppo in Italia i padri non sono tutelati per niente, poi se incontri mamme che non capiscono niente è la fine", scrive qualcuno. E Antonino risponde: "I padri? Zero diritti". Tra i like, anche quello di Alessandro Basciano, ex tronista ed ex compagno di Sophie Codegoni, che di recente si è separato dalla compagna da cui aveva avuto un figlio appena pochi mesi prima.

Belen replica: "Lavora grazie a me"

Dal canto suo però Belen non arretra di un passo e anzi è convinta di tutto ciò che ha detto e fatto. Ad Antonino, che le recrimina di portare in viaggio la figlia minorenne pur senza consenso, Belen risponde che sono accuse gravi e che dovrà trovarsi un avvocato perché i due finiranno davanti a un giudice. Poi lancia qualche stoccata velenosa: "Quando le persone non hanno una occupazione, rompono le palle a quelli che ce l'hanno per trarne vantaggio", dice. E ancora: "Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta". L'impressione è che la battaglia non sia finita qui. Intanto Belu è volata in Argentina con la bambina e il nuovo compagno Elio Lorenzoni.